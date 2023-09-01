【社交平台】馬斯克X平台又有新搞作 擬收集用戶生物特徵

馬斯克（Elon Musk）入主社群媒體Twitter後，頻頻提出新政策，除了將公司名改為「X平台」之外，近日該平台又再次更新隱私政策，將生物特徵加入至的戶數據收集當中。

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在X平台最新的私隱政策當中顯示，「在你同意的基礎上，我們或許會收集並且使用你的生物辨識資訊，用於安全、保護和辨識目的。」惟目前尚未定義哪些資料屬生物辨識資訊。X平台表示，生物辨識功能開放優質帳號，可選擇提供身分證和照片，多加一層身分驗證，從而打擊冒充他人的企圖，讓此平台更安全。此外，X也打算加入招聘網站的功能，為此，公司將收集用戶工作、教育經歷等，用於推薦可能的工作機會，讓雇主找到潛在的人才。

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此外，根據馬斯克在8月31日的發文，X平台亦會在未來新增的視像及語音通話功能，適用於iOS、Android、Mac及Windows PC，不須取得對方電話號碼即可使用，惟其沒有具體說明新功能啟用時間。

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撰文：鄭日棱