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【商場開幕】啟德「AIRSIDE」購物商場9.28展開試業 設室內衝浪場及智能泊單車系統

理財智慧 16:02 2023/08/31

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南豐集團宣佈位於啟德核心地段、面積達70萬平方呎的AIRSIDE購物商 場將於9月28日正式展開第一階段試業。購物商場面積則達70萬平方呎，匯聚多個消閒娛樂、零售及餐飲商戶，當中包括：約25,000呎city’super及逾12,000呎MUJI。

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

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據了解，AIRSIDE引入了多項娛樂設施，除了逾33,000平方呎的MCL AIRSIDE 戲院之外，AIRSIDE亦於購物商場內引入室內大型衝浪場，為全港首設。此外，AIRSIDE作為寵物友善的購物商場，除了提供專業寵物美容護理服務的商店外，亦將大量戶外綠化空間規劃成寵物友善區域，讓毛孩與主人體驗主寵共融的快樂時光。

【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁

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親海駅I接力推　曾入票認購親海駅II有額外優惠　一房折實入場385.8萬【下一頁

除此之外，AIRSIDE亦積極與租戶合作為顧客提供獨有的永續零售體驗（Impact Retail），例如與餐飲租戶共同推出低碳 飲食菜單及回收計劃等，邀請大眾享受生活同時培養環保習慣。AIRSIDE 亦配備多項符合國際標準的環保設施，包括全 港首個智能廢物分類管理系統、智能泊單車系統及高效節能區域供冷系統（District Cooling System），以及多達 850 個 電動車充電停車位，務求成為香港最能體現可持續發展的地標之一。

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撰文：鄭日棱

 

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