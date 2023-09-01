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【內房危機】中央據報考慮放寬北上廣深一線城市限購令　亦可能放寬新房限價政策

股市 15:41 2023/09/01

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【內房危機】中央據報考慮放寬北上廣深一線城市限購令　亦可能放寬新房限價政策

路透引述4名消息人士報道，由於現有樓市支持政策難以令樓價持續反彈，中央考慮推出更多提振房地產市場的措施，包括取消一線城市內非核心地區的限購令，希望可於未來數月提升樓市需求，以進一步提振陷入泥沼的房地產市場。

兩位消息人士表示，過去收個月，在國務院的指引下，住建部、中國人民銀行和國家金融監督管理總局等數家監管機構，一直在研究新的支持房地產市場措施，預期有關措施將在未來數周內推出。

具體細節未來數周內決定

報道指，正考慮放寬的房地產措施包括取消北京、上海和深圳在內的中國一線城市非核心區自2010年以來實施的限購令，包括限制不符合條件的非居民購房，以及在某些城區的居民可購買房產的數量，這將有助於消除大城市居民購房需求的障礙。

過去2年，中國部分城市已放寬樓市限購令，但一線核心城市仍奉行有關政策，避險引起投機性買房的需求。消息人士表示，放寬政策的具體細節將由各個地方政府在未來數周內決定並公布。

房地產開發商將允許以市場化定價

另一個考慮方案，是逐步取消新房的限價政策，有關政策曾被許多城市採用，以遏制房價飈升。若取消限價政策，房地產開發商將允許以市場化定價，意味樓價可靈活上調或下調。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

相關文章：【中國救市】內地減存量房貸利率　由金融機構與借款人協商

相關文章：【內房危機】萬科郁亮：新開工面積回到17年前、內房市場已跌過頭　「感到前所未有的壓力，看不清未來」

編輯：陳韻妍

港股 中國市場 內地物業 樓價 中國人民銀行
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