【日本旅業】成田機場國際線旅客人數連續兩月超200萬

日本東京成田機場於2023年7月國際線接待的旅客人數達225萬人次，已是連續第二個月超過200萬人次，其中外國使用者達到疫情前水平的90%，日本使用者則已恢復一半。同時在日本第二大城市大阪的關西機場亦錄得超過200萬人次的使用量。

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東京成田機場的外國旅客數量比上年增長6.8倍，達到144萬人次，恢復到疫情前水平的90%。另一方面，日本出國旅客人數仍維持在52萬人次，較2019年同月下降57%。國際客運航班起降架次為10,902架次，同比增長85%，較2019年同月減少31%。國內線方面，旅客數量同比增長16%至69萬人次，這是自日本將新型冠狀病毒病降級到第5類疾病以來的第一個暑假季節。該數字與2019年同月幾乎相同，並已恢復至與疫前相同的水平。

在另一邊的關西，據2023年7月的初步數據，關西機場國際和國內航班的乘客總數為212萬人次，是去年同月的3.25倍。儘管仍比疫前的 2019年同月減少了24%，但自2020年2月以來人數首次突破200萬人。國際航班亦已恢復至疫前水平的 70%，國際航班旅客量152萬人次，增長14.28倍，連續第6個月超過上年，連續第5個月超過100萬人次，但仍較較2019年同月下降30.1%。

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責任編輯：李智賢

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