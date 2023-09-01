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【大行報告】短期不見收支平衡惟股價具上升空間 瑞信升微創醫療評級至「跑贏大市」

股樓投資 20:12 2023/09/01

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微創醫療（00853）早前公布上半年業績，瑞信認為，公司下半年虧損將繼續收窄，但不見短期達收支平衡，並將目標價由20.5元下調至18.5元。不過，該行更新公司2023至2024年每股虧損預測，料分別為0.16美元及0.11美元，以反映最新的業績及管理層指引，評級亦由「中性」升至「跑贏大市」，因股價有顯著的上升空間。


 

【同場加映】【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

 

該行表示，微創醫療上半年收入按年升19%，大致符合預期，虧損則收窄18%，管理層維持對下半年更審慎的展望，全年收入指引為增長20％至25%。
 

 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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微創醫療日前（31日）公布6月止六個月中期業績，期內收入錄得4.8億美元，按年增加19.2%。虧損由上年同期近2億美元，收窄至1.6億美元，每股虧損8.94美仙。不派中期息。

 

 

 

 

 

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青姐話
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記者：鄭昊彤

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上升空間 美元 微創醫療（00853） 大行報告 買入 目標價 港股 中國

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