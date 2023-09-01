【券商點睇】醫保板塊估值中樞下移 中金下調聖諾醫藥目標價至72.1元

中金表示，聖諾醫藥（02257）今年上半年業績符合該行預期，不過由於近期醫保板塊估值中樞下移，基於DCF模型，將目標價下調11%至72.1元，維持「跑贏行業」評級。公司於2023年8月宣布STP707用於治療多種實體瘤的I期臨床已經完成所有劑量組給藥，結果顯示74%患者實現病情穩定，另有數名患者腫瘤負荷減輕，且安全性表現良好，目前該I期臨床仍在隨訪階段。



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該行指出，公司核心產品STP705亦取得多項階段性進展。針對治療鱗狀細胞原位癌適應症，公司計劃於今年開展一項確定性臨床研究，其將作為未來III期臨床研究的一部分。針對脂肪重塑適應症，公司於6月份公布STP705用於腹部整形的I期研究中期結果，亦顯示積極的有效性和安全性數據，公司預計將於下半年完成I期研究。此外，公司尚在推進STP705用於治療基底細胞癌（BCC）的II期臨床，亦預計於下半年讀出完整數據。

據公司公告，基於PNP、GalAhead和PLNP多個遞送技術平台，公司已經積極開發多款RNA藥物。另外，廣州工廠已支持STP707等多個藥物的凍乾粉製劑生產，並於今年上半年生產出STP707的完整GMP批次。

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記者：鄭昊彤