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【大行報告】摩通：數字化投資有助利潤率改善 上調海爾智家目標價至33元

股樓投資 17:47 2023/09/01

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摩根大通表示，海爾智家（06690）第二季盈利按年升至12.6%，大致符合預期。管理層認為，雖然下半年宏觀環境仍具挑戰，但是公司已增強的商業模式和在數字化的投資，將有助維持銷售穩定增長及改善利潤率。該行亦持相似觀點，並將目標價由31元上調至33元，評級「增持」。

 

 

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

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該行表示，在海外市場競爭放緩、美國市場需求恢復，以及卡薩帝改革後維持雙位數增長下，海爾智家仍是該行在2024年的首選。不過受美國渠道進貨及本土冷氣銷售增長較慢等短期不利因素影響，該行預計公司股價未來一季將會橫行。

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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增持 海爾智家（06690） 目標價 市盈率 大行報告 市場動向 港股

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