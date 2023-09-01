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移民急放盤　海之戀四房2250萬沽　5年帳蝕400萬

股樓投資 15:58 2023/09/01

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樓價持續調整，二手市場再錄大額蝕讓成交，其中荃灣西海之戀有四房單位以2,250萬元易手，據了解，業主因移民而沽貨，持貨5年，現帳面蝕逾400萬元。

美聯物業石家誠指出，海之戀5A座高層A室，實用面積1,163平方呎，四房間隔，為移民盤，原叫價2,500萬元，終減價250萬元，以2,250萬元易手，實用呎價約19,346元。

資料顯示，原業主於2018年6月以2,655.3萬元買入上址，持貨5年，現帳面蝕逾400萬元，物業期內貶值約15%。據了解，買家為同區租客，因鍾情上述單位位於高層，享開揚海景，故由租轉買。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

海之戀 荃灣 美聯物業 私人屋苑 二手市場

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