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【打風去邊好】The ONE 新港中心及皇室堡多間食肆及商舖 照常營業

理財智慧 15:29 2023/09/01

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打風當然要留在安全的地方，不過對於打工仔而言難得有一日假期，當然想享受美食或者去行行商場。在安全又可行的方案下，市民仍可以選擇到香港不同的商場行街食飯，華人置業集團管理之商場The ONE、皇室堡及新港中心的多間食肆及商舖照常營業。此外，位於The ONE L6-L10的MCL The ONE戲院於今日正式開張，設有6個影廳提供共831個座位，放映多套電影。

【儲蓄之道】簡單6招儲蓄之道 囤貨係港人儲唔到錢原因 !

 

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【談保說道】強積金僱員參加人數跌 察古知今思考背後問題，詳見【下一頁

The ONE 
AEON Supermarket 
ZCWO「探索潮創玩藝」15周年展限定店 
Chain Bridge Honey Farm 
LIFETASTIC PATISSERIE
Fast Gourmet
MCL The ONE 戲院 MCL The ONE Cinema
譽宴星海 The Starview

皇室堡
Marks And Spencer Food Store
山崎麵飽 Yamazaki Bakery
星巴克 Starbucks
金記冰室 Kam Kee Cafe
CoCo壱番屋 CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA
甘味讚岐手打烏冬專門店 Yummy Handmade Sanuki Udon Restaurant
皇室戲院 Grand Windsor Cinema
稻香及迎囍  Tao Heung and Cheers Restaurant
富軒 Wealthy Garden
八月花 Jasmine
百田遊園 Real Expert Play Fun Zone
東海薈•拉斐特 East Ocean．Lafayette

新港中心
CoCo壱番屋 CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA
唐宮小聚 Social Place
元気寿司 GENKI SUSHI
景品捕屋 
大食代 food republic
新宿駅新港機城 SILVERCORD AMUSEMENT & GAMES

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

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責任編輯：陳玉蓮

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