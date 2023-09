【打風去邊好】The ONE 新港中心及皇室堡多間食肆及商舖 照常營業

打風當然要留在安全的地方,不過對於打工仔而言難得有一日假期,當然想享受美食或者去行行商場。在安全又可行的方案下,市民仍可以選擇到香港不同的商場行街食飯,華人置業集團管理之商場The ONE、皇室堡及新港中心的多間食肆及商舖照常營業。此外,位於The ONE L6-L10的MCL The ONE戲院於今日正式開張,設有6個影廳提供共831個座位,放映多套電影。

【儲蓄之道】簡單6招儲蓄之道 囤貨係港人儲唔到錢原因 !

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【談保說道】強積金僱員參加人數跌 察古知今思考背後問題,詳見【下一頁】

The ONE

AEON Supermarket

ZCWO「探索潮創玩藝」15周年展限定店

Chain Bridge Honey Farm

LIFETASTIC PATISSERIE

Fast Gourmet

MCL The ONE 戲院 MCL The ONE Cinema

譽宴星海 The Starview

皇室堡

Marks And Spencer Food Store

山崎麵飽 Yamazaki Bakery

星巴克 Starbucks

金記冰室 Kam Kee Cafe

CoCo壱番屋 CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA

甘味讚岐手打烏冬專門店 Yummy Handmade Sanuki Udon Restaurant

皇室戲院 Grand Windsor Cinema

稻香及迎囍 Tao Heung and Cheers Restaurant

富軒 Wealthy Garden

八月花 Jasmine

百田遊園 Real Expert Play Fun Zone

東海薈•拉斐特 East Ocean.Lafayette

新港中心

CoCo壱番屋 CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA

唐宮小聚 Social Place

元気寿司 GENKI SUSHI

景品捕屋

大食代 food republic

新宿駅新港機城 SILVERCORD AMUSEMENT & GAMES

責任編輯:陳玉蓮