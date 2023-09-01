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Tesla重新設計推出Model 3 將在周六北京貿易展覽會首次亮相

環球政經 11:37 2023/09/01

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Tesla（TSLA）周五（1日）在中國及其上海工廠的其他出口市場（包括歐洲）推出了重新設計的Model 3，續航里程更長，給競爭對手帶來了壓力。

中國是全球最大的汽車市場，也是Tesla僅次於美國的第二大市場，在中國，改款Model 3的起售價比之前的基本後輪驅動車型高出12%。與此同時，Tesla將其高端車型Model S和Model X在中國和美國的售價下調了約14%至21%。

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Model 3是Tesla僅次於Y的最暢銷車型，提高Model 3的基本售價有助於保護利潤率，但高端車型的降價凸顯了電動汽車製造商面臨的持續壓力，尤其是在中國，Tesla今年早些時候在中國引發了與中國競爭對手的價格戰。

Model 3的升級版是Tesla自2020年推出全球最暢銷車型Model Y以來對其大眾市場汽車陣容的首次調整。

這也是Tesla首次在中國市場先於其本土市場美國推出新車型，同時Tesla還面臨著以暢銷車比亞迪（002594）為首的競爭對手在價格和功能方面日益激烈的競爭。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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Tesla沒有宣布新款Model 3在美國市場的上市日期，目前該公司在美國市場的部分庫存車可享受超過5000美元的折扣。該公司還在加州弗里蒙特的工廠生產 Model 3。

Tesla表示，它將於周六（2日）在北京的一個貿易展覽會上首次亮相新款Model 3，其中一些新功能，包括為後座乘客提供的後顯示屏，似乎都是針對中國汽車買家的。它為中國推出的新車型還配備了更好的聲學系統、更舒適的內飾和額外的安全氣囊。外觀圖片顯示了一些小的變化，使這款轎車的前臉更加時尚，並採用了新的前大燈。

新款 Model 3 還承諾了更長的行駛里程。根據中國的測試標準，標準版的額定續航里程為 606 公里（377 英里）。這比它在中國取代的基本車型高出約 9%。

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Tesla沒有透露有關新款Model 3電池的任何細節，但一位知情人士稱，新款Model 3的電池與基本車型使用的CATL（300750）磷酸鐵鋰（LFP）電池相同。他補充說，續航里程增加是由於減輕了重量並改進了汽車外形，從而減少了風阻。Tesla沒有立即對電池發表評論。

在中國，Model 3的競爭對手包括比亞迪的Seal、吉利（0175）的Zeekr 001、尼奧（9866）的ET5和小鵬汽車（9868）的P71。就在新Tesla首次亮相之際，小鵬汽車宣布對該車型提供零利率貸款和免費升級。

Tesla上半年在華銷量增長近 49%，相比之下，2022 年 COVID 封鎖中斷了生產和銷售，Tesla在華銷量基數較低。在此期間，Model Y 的銷量是 Model 3 的兩倍多。

Tesla表示，它已開始接受新款Model 3的訂單，並將於第四季度開始在中國交付。Tesla還開始在上海出口的其他市場接受新車預訂，包括中東、日本和澳洲。在中國，新款Model 3的起售價為259900元人民幣（合35807美元）。

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責任編輯：張瑋婷

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