嘉湖山莊低層三房420萬沽　呎價低見7692元

有買家趁超級颱風蘇拉襲港前夕入市，以420萬元購入天水圍嘉湖山莊麗湖居的低層三房單位，成交呎價低見7,692元。

利嘉閣黃肇雯說，嘉湖山莊麗湖居8座低層C室，實用面積546平方呎，三房間隔，於一星期前以蝕讓價放盤，當時叫價470萬元，及至日前，終減至420萬元易手，實用呎價僅約7,692元。據了解，買家物色區內兩房單位多時，直至8號風球前，得知上述三房放盤，叫價只是兩房價錢，便即迅速入市。

據了解，原業主於2018年以518萬元購入上址，持貨5年，現帳面蝕約98萬元，物業期內貶值約19%。

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