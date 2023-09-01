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比亞迪本月在日開售新EV車型 計劃到25年底開設100多家經銷店

環球政經 14:00 2023/09/01

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中國比亞迪（002594）周五（1日）表示，將於本月開始在日本銷售其第二款電動汽車車型。

它在一份聲明中說，它將從9月20日起接受Dolphin汽車的訂單，這可能會讓日本競爭對手感到擔憂，因為他們在中國正與比亞迪和其他國內製造商展開激烈競爭，而中國正迅速轉向電動汽車。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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比亞迪（BYD）是 「Build Your Dreams」（築夢）的縮寫，該公司也將於當日公佈Dolphin汽車的定價，在中國的起價為116800元。

比亞迪只計劃在日本銷售電池動力汽車，而不計劃在中國市場上銷售採用其他動力總成技術的汽車，如插電式混合動力汽車。它目標是提供與日本 CHAdeMO 充電標準兼容的普通版和長程版 Dolphin，然後它計劃在年底或明年初推出 Seal 車型。

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比亞迪尚未設定在日本的銷售目標。發言人拒絕透露該公司每年需要在日本銷售多少輛車才能盈利。自今年 2 月在橫濱開設首家日本經銷店以來，比亞迪已售出約 700 輛 ATTO 3 電動運動型多用途車，售價為 440 萬日元（合 30205.26 美元）。

比亞迪計劃到 2025 年底開設 100 多家經銷店。今年，其日本分公司與日本貿易公司雙日株式會社（2768.T）簽訂了汽車經銷合同。

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記者：張瑋婷

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