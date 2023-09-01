聯合國秘書長向俄羅斯提一系列建議 欲恢復黑海糧食協議

聯合國秘書長安古特雷斯（António Guterres）透露，最近向俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）轉達一系列具體建議，目的是恢復此前終止的黑海糧食協議（Black Sea Grain Initiative）。

俄羅斯於今年7月退出該協議，理由是其自身的糧食和化肥出口受到阻礙，以及烏克蘭向有需要的國家分配的糧食不足。

黑海糧食協議最初由聯合國和土耳其斡旋達成，旨在解決因俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭而加劇的全球糧食危機。

古特雷斯強調，在俄羅斯總統普京和土耳其總統塔埃爾多安即將會晤之前，有必要穩定、有效地延續該協議，使所有相關方都能從中受益。

然而，據《路透》引述一名俄羅斯外交官指，古特雷斯的建議只是重申了以前聯合國提出、但沒有得到響應的想法。

俄羅斯重新加入黑海糧食協議的主要要求是，改善其糧食和化肥出口以公平價格進入全球市場的機會。莫斯科的要求之一是俄羅斯農業銀行重新接入SWIFT國際支付系統，歐盟已於2022年6月切斷了該連接。雖然俄羅斯的糧食和化肥出口沒有受到西方的直接制裁，但物流和支付限制阻礙了其運輸。

古特雷斯對找到解決這些問題的互利方案表示樂觀，但拉夫羅夫表示，俄羅斯尚未獲得恢復黑海糧食協議所需的保證。

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