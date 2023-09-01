鐵路盤現蝕讓潮　同區新盤低價推　日出康城連續蝕

樓市急轉向下，發展商低價推盤搶客，近年樓價升勢急速的鐵路盤，近期爆發二手蝕讓潮，蝕幅驚見兩成至五成，買家趁低吸納對象。中原地產亞太區副主席兼行政總裁陳永傑表示，該行統計的56個鐵路沿線二手屋苑，雖然8月份錄得292宗買賣登記，較7月250宗上升逾一成，但仍屬今年次低，比3月798宗低逾6成，反映復常效力曇花一現；8月更有近一半屋苑呎價續跌，跌幅最多逾一成。

其中油塘及將軍澳一個月內有兩個新盤低價發售，搶去市場大批購買力，業主要盡快沽貨惟有減價，甚至低市價達成交易，蝕讓潮已蔓延至鐵路盤。二手樓市已經連錄4個月錄得過百宗蝕讓，今年首8個月已累計錄得逾900宗，相當於2022年全年約1,002宗的近9成。8月再添逾110宗蝕讓，當中約30宗屬鐵路盤，其中日出康城淪重災區，本月有11宗蝕讓是來自康城，包括LP6、晉海、SEA TO SKY及領都等，LP6已佔6宗。

要數日出康城8月蝕讓幅度最大的一宗成交，為LP6 5座頂層特色戶，實用面積306方呎，1房間隔，連135方呎天台，原業主以680萬元放售，其後降至600萬元，最終剛累減至505萬元售出，呎價16,503元。原業主2019年以679.1萬元一手購入，賬面蝕174.1萬元，樓價大幅貶值25.6%。​​​​

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