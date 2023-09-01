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博通料第四季收入遜預期 受需求普遍疲軟拖累

環球政經 13:00 2023/09/01

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芯片製造商博通（AVGO）公布第三財季業績，表現超出預期，惟第四財季指引不及預期。

博通第三財季收入88.8億元（美元‧下同），按年升5%；GAAP純利33億元，去年同期則為30.7億元；每股盈利10.54元，超出分析師預期。核心業務——半導體解決方案顯著增長78%，達到69.4億元，而基礎設施軟件也增長了22%，達到19.4億元。

該公司第三財季的強勁業績歸功於對人工智能（AI）相關基礎架構軟件和半導體不斷增長的需求。隨著超大規模客戶擴大和增強其AI集群，對下一代網絡技術的需求，特別是數據中心內的需求，推動了這一需求的增長。

不過，由於對企業支出低迷和網絡芯片領域競爭加劇的擔憂，博通的第四財季收入預期略低於華爾街預期。該公司第四財季收入預計約為92.7億元，略低於分析師預期的92.8億元。

該公司的半導體業務受到了企業和消費電子市場（尤其是智能手機）需求疲軟的影響。更廣泛的軟件行業也受到了IT預算減少的影響，從而影響了博通的軟件組合。

雖然博通推出了新的網絡產品以滿足AI工作負載的需求，但它面臨的競爭也日益激烈，尤其是來自以太網芯片的替代產品，如Nvidia（NVDA）的InfiniBand和Marvell Technology（MRVL）等公司的競爭。傳統計算服務器正在被AI服務器取代，該公司在這方面的風險曝險導致了其謹慎的前景。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 林斯凱

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