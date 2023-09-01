Lululemon次季多賺18% 受中國市場增長強勁推動

Lululemon（LULU）公布第二財季業績，在中國收入大幅增長61%的推動下，銷售額和利潤均增長了18%。

因此，Lululemon上調了全年業績指引，預計銷售額在95.1億元（美元‧下同）至95.7億元之間，每股利潤在12.02元至12.17元之間；至於本季度，公司預計每股收益為2.23元至2.28元，銷售額為21.7億元至21.9億元，與分析師的預測一致。

第二財季，Lululemon的每股盈利為2.68元，勝預期的2.54元；收入為22.1億元，超出預期的21.7億元；純利達3.416億元，較去年同期的2.895億元升18%。

值得注意的是，第二財季業績的強勁增長得益於北美以外地區顯著增長，中國銷售額飆升61%，北美地區的銷售額增長52%。

盡管同店銷售額略低於預期，但Lululemon的戰略擴張計劃，包括增加實體店數量、專注於男裝和直接面向消費者的銷售，將繼續推動其目標，即到2026年將收入翻一倍，達到125億元。

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