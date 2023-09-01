【3D屏幕】Lenovo發布「ThinkVision27」3D屏幕　支援裸眼3D影像顯示  

▲ ThinkVision27是一款27吋屏幕，提供裸眼2D/3D兼容性。（Lenovo）

裸眼3D（Glasses-free 3D）是指不借助任何3D眼鏡等外部工具協助，也能顯示立體視覺的效果。聯想（Lenovo）在IFA 2023 展會上發布首款「ThinkVision27」3D屏幕，能支援裸眼3D影像顯示，定價為2,999歐元（約25,000港元），預計於2024年2月正式上市。

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據Lenovo官方介紹，ThinkVision27是一款27吋屏幕，提供裸眼2D/3D兼容性，2D 分辨率為4K、3D 分辨率為1080p，具備99% DCI-P3 色域及60Hz 刷新率；此外，更搭載實時眼球追蹤功能，能顯示無縫3D的效果，專為更加身臨其境的創作和協作而設計。

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大眾的生活和工作正加入愈來愈多數碼元素，隨著顯示及運算技術的進步，3D生態系統將進入新階段。例如內容創作者和相關專業人士，由3D 圖形設計、3D遊戲，以至到3D影片，都需要更逼真的遙距協作和更簡化的3D 內容創建流程，而ThinkVision27的推出，則有望提升這些行業的營運效率。

責任編輯：陳卓賢

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