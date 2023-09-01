  • 26°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【3D屏幕】Lenovo發布「ThinkVision27」3D屏幕　支援裸眼3D影像顯示  

科技 16:30 2023/09/01

分享：

分享：

ThinkVision27是一款27吋屏幕，提供裸眼2D/3D兼容性。（Lenovo）

裸眼3D（Glasses-free 3D）是指不借助任何3D眼鏡等外部工具協助，也能顯示立體視覺的效果。聯想（Lenovo）在IFA 2023 展會上發布首款「ThinkVision27」3D屏幕，能支援裸眼3D影像顯示，定價為2,999歐元（約25,000港元），預計於2024年2月正式上市。

【AI爭議】美國版權局徵詢公眾意見　擬制定AI版權政策及法規

據Lenovo官方介紹，ThinkVision27是一款27吋屏幕，提供裸眼2D/3D兼容性，2D 分辨率為4K、3D 分辨率為1080p，具備99% DCI-P3 色域及60Hz 刷新率；此外，更搭載實時眼球追蹤功能，能顯示無縫3D的效果，專為更加身臨其境的創作和協作而設計。

【電動車】豐田推全球首款乙醇混合電動車　可100%乙醇燃料運行

大眾的生活和工作正加入愈來愈多數碼元素，隨著顯示及運算技術的進步，3D生態系統將進入新階段。例如內容創作者和相關專業人士，由3D 圖形設計、3D遊戲，以至到3D影片，都需要更逼真的遙距協作和更簡化的3D 內容創建流程，而ThinkVision27的推出，則有望提升這些行業的營運效率。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】e-banner拓B2C市場 個性化產品1張都印
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容
2023/08/31
【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容
【視像會議】Zoom推「Production Studio」功能　助企業自訂線上活動
2023/08/31
【視像會議】Zoom推「Production Studio」功能　助企業自訂線上活動
【X新功能】繼續模仿微信？　馬斯克：X將引入語音及視像通話功能
今日
【X新功能】繼續模仿微信？　馬斯克：X將引入語音及視像通話功能
【Google AI】Google推「AlloyDB AI」服務　助開發者創建生成式AI應用
今日
【Google AI】Google推「AlloyDB AI」服務　助開發者創建生成式AI應用

你可能感興趣

【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容
17:30 2023/08/31
【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容
【視像會議】Zoom推「Production Studio」功能　助企業自訂線上活動
16:30 2023/08/31
【視像會議】Zoom推「Production Studio」功能　助企業自訂線上活動
【X新功能】繼續模仿微信？　馬斯克：X將引入語音及視像通話功能
今日 10:35
【X新功能】繼續模仿微信？　馬斯克：X將引入語音及視像通話功能
數碼轉型 科技產品 3D 遊戲 IFA Lenovo

下一篇文章

【AI爭議】美國版權局徵詢公眾意見　擬制定AI版權政策及法規
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Google AI工具】Google 擴展AI搜尋功能　日本及印度地區開放使用
【Google AI工具】Google 擴展AI搜尋功能　日本及印度地區開放使用
【視像會議】Zoom推「Production Studio」功能　助企業自訂線上活動
【視像會議】Zoom推「Production Studio」功能　助企業自訂線上活動
【X新功能】繼續模仿微信？　馬斯克：X將引入語音及視像通話功能
【X新功能】繼續模仿微信？　馬斯克：X將引入語音及視像通話功能
【三星新機】Samsung Galaxy S23 FE傳下月發布　哈薩克斯坦官網現蹤影
【三星新機】Samsung Galaxy S23 FE傳下月發布　哈薩克斯坦官網現蹤影
【電動車】豐田推全球首款乙醇混合電動車　可100%乙醇燃料運行
【電動車】豐田推全球首款乙醇混合電動車　可100%乙醇燃料運行
【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容
【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款