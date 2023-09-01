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加拿大更新人口統計資訊 詳列非永久居留估算

環球社會熱點 15:15 2023/09/01

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加拿大統計局（Statistic Canada）周四（31日）宣布，將更新人口統計數據，詳細列出非永久居留人口的估算人數，追溯期至2021年，最新統計將在9月27日公布。

加國今年入境留學生近百萬 憂移民系統信心受損 【下一頁】

統計局表示，考慮人口趨勢更動及新數據需要，當局恆常評估及審核人口統計方法。新數據將每月更新，而且列出各種簽證或許可下入境的非永久居留人口估算，包括學生簽證及臨時外國工人簽證等。

最新一期人口數據將在9月27日公布，統計局指屆時將用上更新的人口統計方法，公布預估的非永久居留人口資訊詳情。

加國投資銀行CIBC Capital Markets本周公布的報告中指出，當地官員引用的非永久居留人口數字可能被嚴重低估。副首席經濟師Benjamin Tal表示，官方數字與實際數據可能相差近百萬人。

加拿大擬限外國學生簽證 緩解房屋供應不足 【下一頁】

Benjamin Tal稱官方數據可能未包括因新冠疫情未能離開﹑獲准延長逗留的留學生，而且數據亦依賴外國學生﹑短期旅客﹑臨時外國工人及學生簽證持人妥善填妥人口普查文件，惟事實並非如此。

報告亦指出，因官方可能嚴重錯估非永久居留人口，導致聯邦政府低估相關人士對樓市的衝擊，促請政府應在秋天財政預算案中修正錯誤。報告列明，加拿大可負擔房屋危機可能比想像中嚴重。

加拿大早前暗示，可能限制留學生簽證數目，希望改善房屋問題。Benjamin Tal指如果政府掌握真實非永久居留人口數據，政策可能有更迫切需要。

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責任編輯：吳漢培

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