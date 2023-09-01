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【打風消息】前天文台台長岑智明：蘇拉是1979年荷貝襲港後的最強颱風　當年荷貝導致多區停電兼通訊受阻

Hot Talk 14:24 2023/09/01

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【打風消息】前天文台台長岑智明：蘇拉是1979年荷貝襲港後的最強颱風　當年荷貝導致多區停電兼通訊受阻

超強颱風蘇拉正吹襲香港，雷達圖像顯示蘇拉呈現雙眼壁結構，本港部分高地風力已達暴風程度。前天文台台長岑智明在社交平台指，天文台對蘇拉的中心風力評估暫時為每小時205公里，意味蘇拉將可能以超強颱風強度吹襲香港，他記憶所及，這是自1979年荷貝襲港之後首次。

颱風蘇拉消息不斷更新【下一頁】

蘇拉料在香港天文台以南約50公里內掠過

天文台指，蘇拉的雨帶正影響本港，未來數小時天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈，按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。岑智明亦呼籲，大家必須留在安全地方，如無必要請勿外出，尤其不應到戶外或海邊追風。

每次颱風襲港，都會對香港經濟造成破壞，那麼當年荷貝襲港期間的破壞力如何？

1979在8月2日，颱風荷貝迅速橫過新界，導致12人死亡，260人受傷，當中94人需要留院。約2 000人需要入住政府臨時庇護中心。53間寮屋倒塌，796人無家可歸。颱風荷貝肆虐期間，港內有11宗撞船事件，共涉及18艘船隻。九艘的船纜與浮標分離，另外兩艘擱淺。 多人因房屋受損而須撤離。其中最嚴重為大埔區，有40間寮屋受破壞。

新界廣泛地區電力中斷

颱風荷貝肆虐期間，所有公共及其他交通完全停頓。五條藏於維港海底的電話電纜被船隻拖錨時損毀，電話通訊因而受阻，約19 000條線路失靈。新界廣泛地區電力中斷。香港其他地區亦出現停電。

天文台引述一項調查顯示，颱風荷貝共摧毀了超過19 000棵果樹、1 200公頃菜田、140公頃花圃及超過3 500盆花卉。大約113 000頭牲畜死亡。受災最嚴重的地區包括元朗、屯門、屏山、廈村、新田、錦田、八鄉及十八鄉。大埔、西貢及荃灣亦有損毀。超過7 700名農民登記要求受災賠償。

高地之最高陣風更達每小時130海浬

颱風荷貝最高陣風普遍達每小時100海浬，而高地之最高陣風更達每小時130海浬。鶴咀、大老山及赤鱲角分別錄得最高陣風達每小時130、123及111海浬。天文台指，幸好荷貝是一個移動迅速的颱風，否則以其威力，如在襲港期間移動緩慢，可能會造成更多傷亡和破壞。

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