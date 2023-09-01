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南非約翰尼斯堡公寓大火增至73死 嬰兒遭抛出窗外求生

環球社會熱點 14:16 2023/09/01

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南非最大城市約翰尼斯堡商業區一棟公寓周四（8月31日）發生大火，死亡人數增至73人，包括12名兒童。有指公寓逃生出口大門緊鎖，有生還者指火勢猛烈，要將嬰兒抛出窗外求生。

南非約翰尼斯堡商業區火災 最少73死（第三版） 【下一頁】

起火公寓樓高五層，原為商業大廈。多間大公司先後遷出商業區，當地已日益荒廢，淪為大批移民或難民聚集地。大廈近年荒廢後被人佔用，並出租作住宅，據有大批無家可歸者居住。

消防員在公寓大樓外一條小路發現數十具屍體。緊急服務部門發言人稱有7名兒童死亡，最年幼者僅1歲。但當地電視台指，死亡兒童已增至12人。

其中一名生還者塔伊沃（Adam Taiwo）表示，火災來得太快太突然，他只趕及將一歲兒子抛出窗外，然後自己再跳下逃生，妻子仍生死未卜。

官員透露逃生出口處的大門緊鎖，部分居民隨著火勢肆虐被困在門後，很明顯是沒有適當逃生路線。

緊急服務部門發言人表示，消防員花費約3小時才得以控制火勢。消防員需時在大樓5層樓工作，再加上大樓內遍布障礙物，使居民逃生難度大增。

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責任編輯：鄭錦玲

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