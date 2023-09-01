【AI爭議】美國版權局徵詢公眾意見　擬制定AI版權政策及法規

▲ USCO日前發布意見諮詢通告，收集公眾意見及回應，作為制定AI版權政策與法規的參考。（法新社）

自去年ChatGPT面世後，美國版權局（USCO）已密切關注生成AI發展，更於今年3月成立AI倡議（Artificial Intelligence Initiative），以解決由生成式AI所衍生的複雜版權問題。USCO日前發布意見諮詢通告，收集公眾意見及回應，作為制定AI版權政策與法規的參考。

【電動車】豐田推全球首款乙醇混合電動車 可100%乙醇燃料運行

USCO表示，數百萬美國人採用AI生成系統，以及所產生的大量AI生成資料，已引發了公眾對AI可能影響創意產業未來發展的廣泛討論，並對版權制度提出了重大問題，因此有必要及早就知識產權上訓練AI模型的問題作出公眾徵詢。

【Google AI】Google推「AlloyDB AI」服務 助開發者創建生成式AI應用

該通告的目標，是理解與生成式AI有關的各種版權問題，包括使用具版權的資料來訓練AI模型的合法性、使用這些版權資料應有的透明度與披露程度、AI作品的法律地位，也及討論模仿人類藝術家的個人特質，卻由AI生成的作品應該如何看待等爭議。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。