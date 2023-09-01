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英初級及顧問醫生首聯合罷工 4日服務料嚴重受影響

環球社會熱點 13:26 2023/09/01

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英國醫學會（British Medical Association，簡稱BMA）周四（31日）宣布，英格蘭顧問醫生將在9月19至20日及10月2日至4日罷工，工業行動日期與初級醫生基本上重疊，兩個層級醫生首次聯合罷工。

英國薪資增長創新高 惟失業率意外上升（第二版） 【下一頁】

BMA指顧問醫生在9月19至20日罷工期間，只會維持如聖誕節假期的服務數量。初級醫生亦將在9月20日至22日罷工，在國民保健服務（NHS）歷史上首次與顧問醫生同時罷工。隨後，顧問醫生及初級醫生更在10月2日至4日同時罷工。

BMA初級醫生委員會聯合主席洛朗松（Rob Laurenson）及特里維特（Vivek Trivedi）指出，全英格蘭的初級醫生向政府發出強烈訊號，如果政府拒絕與他們及顧問醫生談判，無助解決分歧。兩人表明，業界可以繼續工業行動，但政府只需提供足夠吸引的條件便能讓罷工取消。

BMA表示，罷工行動將持續至秋天，抗議醫療系統內長年的人手及資源不足問題。BMA亦強調，顧問醫生與初級醫生的實際薪金在過去15年間減少超過3分之1。

英倫銀行承認高息或損英經濟 仍堅持通脹率降至2%目標 【下一頁】

衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）對聯合罷工感到極度失望，批評BMA工業行動極度不智。他指近9萬預約受罷工影響，憂慮BMA死硬立場及長久工業行動可能令取消醫療預約數目繼續上升。

柏建熙指今年開始接受醫療訓練的醫生獲10.3%薪資增長，初步醫生亦有類近的8.3%增幅。顧問醫生則獲提供6%薪資上調，惟BMA批評為「侮辱」，稱顧問醫生薪資在過去14年縮減高達35%。

柏建熙表明持續開放態度，希望與NHS員工商討如何解決分歧，但強調可提供的薪資調整方案已是最終決定，呼籲BMA終止工業行動。

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責任編輯：吳漢培

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