▲ 【網絡安全】美國時裝品牌Forever 21再爆數據洩露 受影響人數超過50萬

美國時裝品牌Forever 21公佈，早前發生的數據洩露事一共件影響超過50萬人，洩露的數據包括他們的姓名、出生日期、銀行賬號和社會安全號碼，以及Forever21部分員工健康保險信息，包括註冊紀錄及保費。

美國緬因州總檢察長辦公室發布數據洩露通知，稱Forever 21 由2023 年1 月初起3個月遭到黑客攻擊，在此期間，入侵者從其系統中獲取了文件，有外電引述作為Forever 21發言人的公關公司FTI Consulting 的Lorena Terroba Urruchua 表示，這些數據包括現任和前任員工的個人信息。

Forever 21：受影響人士風險「低」

在數據洩露通知中，Forever 21 報告稱，他們已採取措施確保黑客刪除被盜數據，這表明該公司與攻擊者進行了溝通。科技平台《Bleeping Computer》分析指，這種情況通常發生在勒索軟件攻擊之後，此時受害者與黑客進行談判以支付更合理的贖金，然而，針對 Forever 21 的勒索軟件攻擊尚未得到證實。

此外，Forever 21 表示，沒有跡象表明被盜數據已分享予其他網絡犯罪分子，並將該事件對受影響人士造成的風險為「低」。

Forever 21 擁有約 500 個零售點和網上商店，今次是繼2017年Forever 21的POS機出現漏洞，有顧客信用卡號碼被大規模盜竊後，近年來發生的第二宗數據洩露事件。

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責任編輯：李哲毅