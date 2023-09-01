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新盤減價搶走二手客源　CCL按周再微跌0.2%　連跌3周

股樓投資 13:35 2023/09/01

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報162.40點，按周跌0.20%，是反映8月12日油塘新盤親海駅II首輪開售當周的市況。新盤減價促銷成市場焦點，搶去部份二手客源，二手成交持續低迷，樓價繼續下調。CCL連跌3周共1.83%，指數創28周新低，重返今年2月時水平。

 

整體樓價跌勢不變，但下跌幅度緩慢。近7周CCL於162點至165點水平反覆爭持，估計第三季樓價繼續窄幅牛皮。市場觀望氣氛仍然濃厚，期望9月美國議息及10月施政報告可以為第四季樓價帶來明確的方向。CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，近20周累跌3.56%。

 

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.48點，按周跌0.25%。CCL(中小型單位)報161.21點，按周跌0.25%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌2.03%及1.92%，兼同創28周新低，重返今年2月時水平。CCL(大型單位)報168.32點，與上周相同，按周沒有升跌。

 

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass報161.09點，按周跌2.40%，連跌4周共5.51%。港島指數創28周新低，重返今年2月時水平。新界東CCL_Mass報175.34點，按周跌0.61%，指數創26周新低，重返今年2月時水平。新界西CCL_Mass報152.90點，按周跌0.27%，結束3周連升。九龍CCL_Mass報156.83點，按周升1.64%，九龍樓價連跌3周後反彈。

 

2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL今年累升3.59%，CCL Mass升3.95%，CCL(中小型單位)升4.18%，CCL(大型單位)升1.00%。港島升3.33%，九龍升4.01%，新界東升3.14%，新界西升5.14%。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

親海駅 樓價 CCL 油塘 二手市場

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