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【Fintech】渣打香港：今年16名港大本科生暑假到渣打及Mox實習

Hot Talk 12:46 2023/09/01

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【Fintech】渣打香港：今年16名港大本科生暑假到渣打及Mox實習

渣打香港表示，今年，16名來自港大—渣打慈善基金金融科技學院的二年級及三年級本科生，於暑假期間到渣打香港各部門及旗下的虛擬銀行Mox實習，並透過銀行領袖講座系列，了解銀行如何運用數據分析及最新技術，提升服務及進行財富管理分析。該行連續3年為修讀金融科技的大學生提供暑期實習機會。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，近年金融服務與科技融合的速度前所未見，成為行業發展的主要引擎，擴展本地金融科技人才庫尤其重要。過去3年，該行透過「港大—渣打慈善基金金融科技學院獎學金」，奬勵逾30位成績優異的金融科技學生，並投入近1300萬元推動多項金融科技相關的研究，以及舉辦多場研討會與逾2500名業界和學界人士分享最新的金融科技資訊和趨勢。

禤惠儀稱，該行透過每年的暑期實習計劃，為同學提早提供實戰經驗，加深對行業的認識。該行期待明年第一批金融科技學院畢業生正式投入職場，推動銀行業務全方位應用金融科技。

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【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

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【Fintech】金管局公布新金融科技推廣計劃　未來一年推多項活動

編輯：胡學能

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