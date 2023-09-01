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法國批評雀巢等供應商 拒配合商品控價抗通脹

環球經濟金融 12:41 2023/09/01

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法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）周四（8月31日）宣布，多家企業承諾會凍結或下調日用品價格以遏制通脹。但他點名批評雀巢等大型供應商，指他們拒絕配合這項協議。

英倫銀行承認高息或損英經濟 仍堅持通脹率降至2%目標 【下一頁】

勒梅爾本來早於6月宣布與75家大型零售商和生產商達成減價協議，但本周承認只有不到一半的企業願意配合。

法國政府與零售商和生產商代表開會兩日後，透露最終和多家企業，就凍結或下調5,000種日用品價格達成協議。

上述企業更同意將年度價格談判，由原來的明年提前到9月舉行。談判料持續到10月中旬，商品料於明年1月起減價。

不過勒梅爾點名批評聯合利華（Unilever）、雀巢（Nestle）和百事公司（PepsiCo），指三家公司不合作。

英智庫倡青少年預設參與國民服務 下議院領袖支持 【下一頁】

法國周四公布的8月通脹數據顯示，食品通脹率已連續第5個月回落，但仍處於11.1%的水平，幾乎為整體通脹率的兩倍。

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責任編輯：鄭錦玲

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