名城四房大戶前後減價近兩成　以1438萬蝕沽

屯馬線沿綫屋苑交通便利，吸引買家入市。世紀21奇豐李仕明表示，大圍名城1座低層NC室成交，實用面積959平方呎，屬四房間隔，望市景，單位放盤4個月，叫價1,780萬元，減幅達19.2%，獲買家以1,438萬元成交，實用面積呎價14,995元。

據了解，原業主於2020年5月以1,530萬元購入上址，持貨3年至今沽售，帳面虧蝕92萬元，單位期內跌6%。

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