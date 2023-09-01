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名城四房大戶前後減價近兩成　以1438萬蝕沽

股樓投資 12:49 2023/09/01

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屯馬線沿綫屋苑交通便利，吸引買家入市。世紀21奇豐李仕明表示，大圍名城1座低層NC室成交，實用面積959平方呎，屬四房間隔，望市景，單位放盤4個月，叫價1,780萬元，減幅達19.2%，獲買家以1,438萬元成交，實用面積呎價14,995元。

據了解，原業主於2020年5月以1,530萬元購入上址，持貨3年至今沽售，帳面虧蝕92萬元，單位期內跌6%。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

世紀21 名城 大圍 二手市場

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