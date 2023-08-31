【風暴消息】港鐵大部份路綫維持10分鐘一班 高鐵（香港段）中午12時起暫停服務

八號烈風或暴風信號現正生效。港鐵巴士已暫停服務，港鐵列車及輕鐵將由頭班車起維持有限度服務。另外，市區預辦登機服務現已暫停。現時列車服務安排如下：

另外，原定於今天投入服務的輕鐵早上特別路線 506P 綫將延於下周一(9月4日)投入服務。



雖然港鐵在八號烈風或暴風信號期間仍會繼續服務，然而，一旦風勢轉強，為確保乘客及員工的安全，服務班次或會逐步減少，露天路段的服務(包括港鐵列車及輕鐵)亦可能在未有預先通知的情況下暫停。港鐵維修人員會檢查路軌以確保可安全行車，若發現路軌情況不適合行車，相關列車服務將會暫停。



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若天文台發出九號烈風或暴風風力增強信號(或以上颱風信號時)，港鐵基於安全考慮，會即時暫停所有露天路段的港鐵列車，輕鐵和港鐵巴士的服務。露天路段包括機場快綫、迪士尼綫全綫、東鐵綫羅湖/落馬洲站至紅磡站、荃灣綫荃灣站至荔景站、觀塘綫彩虹站至調景嶺站、港島綫杏花邨站至柴灣站、東涌綫九龍站至東涌站、南港島綫金鐘站至利東站，以及屯馬綫屯門站至荃灣西站、尖東站至何文田站和鑽石山站至烏溪沙站；至於地底路段，則維持有限度服務。



風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作進一步調整。

高速鐵路(香港段)服務方面，內地鐵路部門通報，將全面暫停於今天（9 月 1日）中午 12 時至 9 月 2 日全日開往香港的高鐵服務，因此期間所有以香港西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次亦會全面取消。乘客可於 30 天內辦理退票，可以透過 12306 網站或手機應用程式，或到香港西九龍站辦理相關手續，香港西九龍站的票務櫃位會於颱風期間維持有限度服務。

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由於天氣不穩和安全考慮，港鐵呼籲乘客盡量使用12306 網站或手機應用程式辦理退票，不要急於在颱風期間前往香港西九龍站。未來數天內地段的列車服務可能仍受颱風影響，乘客可透過12306 網站或手機應用程式，查閱車次的最新資料。香港西九龍站、高速鐵路網頁及手機應用程式會繼續發放相關乘客資訊。



港鐵會繼續透過傳媒、MTR Mobile、高速鐵路手機應用程式、港鐵 Facebook專頁、港鐵和高速鐵路網頁為乘客提供最新車務資訊，請乘客留意相關公佈

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責任編輯：陳詠妍