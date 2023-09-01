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【電動車】豐田推全球首款乙醇混合電動車　可100%乙醇燃料運行

科技 14:00 2023/09/01

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由於獲取100%的乙醇的成本過高，因此現時Innova Hycross Flex-fuel 是採用85% 的乙醇和15%的混合燃料。（豐田）

過剩的糧食能轉化為乙醇，然後成為燃料，因此是推動可持續能源發展的重要方向之一。汽車製造商豐田（Toyota）旗下的Kirloskar印度公司，推出全球首款輛配備「靈活燃料」（Flex-fuel）發動機的乙醇混合電動車，據悉允許採用100%乙醇燃料運行。

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該款乙醇混合電動車名為「Innova Hycross Flex-fuel」，由MPVInnova Hycross 平台打造，由豐田 Kirloskar印度公司研發生產。豐田表示，該車設計符合印度製定的高階排放標準，且配備由耐腐蝕材料製造的靈活燃料發動機，能夠自由地使用乙醇或電能作為其動力來源。

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由於獲取100%的乙醇的成本過高，因此現時Innova Hycross Flex-fuel 是採用85% 的乙醇和15%的混合燃料；惟應用上，該車實際是允許採用100%的乙醇燃料運行。此外，它還配備一個鋰離子電池組，能夠提供足夠的電能在電動模式下運行。

責任編輯：陳卓賢

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