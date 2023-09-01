【專家點睇】 促進房地產軟着陸 任澤平：房策迎來歷史性拐點

國內著名經濟學家任澤平發表文章指，近期內地的房地產政策迎來歷史性拐點，事情正在其變化，真金白銀的措施頻出，正為樓市注入信心。另建議目前化解房地產困境，有三大關鍵任務：穩樓市、保交樓和房企重組。

【同場加映】溫股知新：內地出力谷 港股動力足？

第一，因城施策適度鬆綁限制性措施，促進房地產軟着陸。任澤平建議，下調首套房貸款首付比及貸款利率以支持首套剛需；下調二套房首付比以支持改善型需求；放開二綫城市外地首套購房限制、降低落戶門檻，提高公積金貸款限額或允許提取未納入貸款額度計算的公積金餘額付首付；降低各項交易稅費等。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

第二，通過貸款展期、債務重組、併購等方式化解房企風險。他提出，壓實地方主體責任建立房地產紓困基金並配套金融工具支持保交樓保穩定，支持優質房企尤其民營房企並配套AMC等進行行業內併購重組。

【同場加映】青姐話：恨鐵不成鋼 一浪低一浪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛