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【TSLA減價】Tesla中美同步劈價　 Model S/X 減價13%至19%　 中國買家：十分痛心、要求補償

股市 20:05 2023/09/01

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【TSLA】中美同步劈價　Tesla內地Model S減價11萬人幣　Model X更狠劈近18%

Tesla（特斯拉，美：TSLA）高端車款Model S及Model X在中美同步劈價。Tesla中國微博宣布，Model S最新起售價為69.89萬元（人民幣，下同），Model X則以73.89萬元起售。這意味Model S最新售價減幅達11萬元或約13.6%，而Model X減幅更高達16萬元或約17.8%。

Tesla 於8月中才宣布Model S/X降價，僅半個月再次出手。

至於Model S Plaid及Model X Plaid最新起售價分別為82.89萬元和83.89萬元。另外，買家還可以免費選配5款顏色的車漆、1年高級車載娛樂包、 FSD限時轉移等福利。

Tesla 減價引老車主不滿？

不過，Tesla 減價令部分內地原有車主不滿，據內媒引述部分Model S/X車主發起聯合聲明：

我們作為特斯拉最新ModelS/X的國內首批車主，對於特斯拉近期對相關車型的降價行為感到十分痛心。我們大多數車主在購車過程中，經歷了長達1-2年的等待，對特斯拉的期望和信任，使得我們選擇了這款優秀的電動汽車。然而，這次降價幅度高達20萬元，嚴重影響了我們的車輛保值和內心對特斯拉的熱愛。我們認為，特斯拉公司有責任對這一行為給車主帶來的損失進行合理的補償。

全新Tesla Model 3改款，「後驅煥新版」25.99萬人幣起，可見【下一頁】

美國Model S劈價15%　Model X近乎8折出售

同時，美國地區同步降價。美國Tesla將Model S價格從88,490美元降至74,990美元，減幅約15.3%；Model S Plaid價格從108,490美元降至89,990美元，減幅達17%；Model X價格從98,490美元降至79,990美元，減幅達18.8%。

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編輯：姚卓然

電動車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 美股 微博
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