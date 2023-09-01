【TSLA減價】中美同步劈價　Tesla內地Model S減價11萬人幣　Model X更狠劈近18%

▲ 【TSLA】中美同步劈價 Tesla內地Model S減價11萬人幣 Model X更狠劈近18%

Tesla（特斯拉，美：TSLA）高端車款Model S及Model X在中美同步劈價。Tesla中國微博宣布，Model S最新起售價為69.89萬元（人民幣，下同），Model X則以73.89萬元起售。這意味Model S最新售價減幅達11萬元或約13.6%，而Model X減幅更高達16萬元或約17.8%。

Tesla 於8月中才宣布Model S/X降價，僅半個月再次出手。

至於Model S Plaid及Model X Plaid最新起售價分別為82.89萬元和83.89萬元。另外，買家還可以免費選配5款顏色的車漆、1年高級車載娛樂包、 FSD限時轉移等福利。

全新Tesla Model 3改款，「後驅煥新版」25.99萬人幣起，可見【下一頁】

美國Model S劈價15% Model X近乎8折出售

同時，美國地區同步降價。美國Tesla將Model S價格從88,490美元降至74,990美元，減幅約15.3%；Model S Plaid價格從108,490美元降至89,990美元，減幅達17%；Model X價格從98,490美元降至79,990美元，減幅達18.8%。

相關文章：

【TSLA】Tesla改版Model 3據報9月底開始交付 上海電池1廠傳同月重啟應對需求

【TSLA】Tesla陶琳拜訪瀋陽官員 Tesla否認於當地建超級工廠、「正常的友好交流」

編輯：姚卓然