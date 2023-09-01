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【TSLA】中美同步劈價　Tesla內地Model S減價11萬人幣　Model X更狠劈近18%

股市 12:33 2023/09/01

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【TSLA】中美同步劈價　Tesla內地Model S減價11萬人幣　Model X更狠劈近18%

Tesla（特斯拉，美：TSLA）高端品牌Model S及Model X在中美同步劈價。Tesla中國官方微博宣布，Model S最新起售價為69.89萬元（人民幣‧下同），Model X則以73.89萬元起售。這意味Model S最新售價減幅達11萬元或約13.6%，而Model X減幅更高達16萬元或約17.8%。

至於Model S Plaid及Model X Plaid最新起售價分別為82.89萬元和83.89萬元。另外，買家還可以免費選配5款顏色的車漆、1年高級車載娛樂包、 FSD限時轉移等福利。

美國Model S劈價15%　Model X近乎8折出售

同時，美國地區同步降價。美國Tesla將Model S價格從88,490美元降至74,990美元，減幅約15.3%；Model S Plaid價格從108,490美元降至89,990美元，減幅達17%；Model X價格從98,490美元降至79,990美元，減幅達18.8%。

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編輯：姚卓然

電動車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 美股 微博
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