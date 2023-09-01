【大行報告】花旗：潤地受惠內地房託基金擴容 上調目標價至48.5元 評級「買入」

花旗發表報告，指中國房地產信託基金擴容至消費基礎設施下，華潤置地（01109）將可受惠，有助釋放資產價值，予「買入」評級，目標價由48元輕微上調至48.5元。

公司以綜合城市營運商的定位，在3+1業務策略下，有信心今年盈利有穩定增長。

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報告指出，潤地管理層在業績分析員會議中表示，今年目標包括銷售額有正面增長，保持在行業的首五名位置，商業租金全年有20%至25%增長，物業開發毛利率20%，較上半年的17%提升。

至於投資物業的毛利率目標為65%至70%，計及商場則達到70%以上。集團維持37%的穩定派息比率。

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記者：李兆明