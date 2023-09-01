【分析│新世界系】周大福企業突改變初衷維持新創建上市地位　箇中原因是甚麼？

▲ 【新世界系】周大福企業突改變初衷維持新創建上市地位 箇中原因是甚麼？

新世界 （00017） 鄭裕彤家族私人持有的周大福企業，推翻之前全購新創建 （00659） 股份的要約建議 ，決定維持新創建於聯交所主板的上市地位，且其不擬利用公司法項下任何強制收購權力。周大福企業突然改變初衷，究竟箇中原因是甚麼？本報綜合分析後，發現三大原因。

與其以失敗告終 提前放棄或許是更好選擇

參照新世界系昔日私有化的經驗，有成功，也有失敗。當中私有化新世界中國，更耗時超過2年，不僅需要變陣，更要提高收購價以增吸引力。2014年新世界提出以協議計劃方式私有化被否決後，改以要約方式捲土重來，結果2016年8月才完成私有化新世界中國。2017年新世界提出私有化新百貨 （00825） ，雖然3度延期，但仍以失敗告終。

根據周大福企業今次向新創建股東提出的要約價9.15元，較截至去年底的新創建未經審核綜合資產淨值10.15元折讓約9.9%，市場已普遍預期，新創建小股東（約35.35%）未必會同意向周大福企業出售手上持股，意味周大福企業要成功私有化新創建的難度頗高。因此，與其宣布私有化以失敗告終，提前放棄或許是更好的選擇。

增強新世界的財政實力 是要約的主要目的

其次，美國聯儲局於過去一年大手加息，息率不斷上升下，負債比率在本港地產發展商中相對較高的新世界，備受市場關注。雖然新世界上半年完成約300億元融資，而且融資成本只是香港銀行同業拆息（HIBOR）加約1.1厘，但市場仍擔心其財政狀況，故增強新世界的財政實力，實際上是周大福企業全購新創建要約的主要目的。透過收購要約，周大福企業便可合理地將資金注入新世界。

翻查6月27日公告，新世界持有新創建60.88%股權，若獲得超過半數小股東投票支持，將持有新創建股權全數出售予周大福企業，新世界將獲得217.82億港元現金收入，並會向全體股東派發40億元特別股息（每股1.59港元），餘下資金將用於償還現有借款及作為集團的一般營運資金。

「保就業」可讓新創建保住ESG高分

雖然要約價並不吸引，但新世界股東既能收取特別股息，公司又可獲得資金，故此相信小股東會投票贊成。

第三，新創建保持上市地位，意味一眾與上市相關的董事及投資者關係團隊可以「保住飯碗」，新世界系在「保就業」一項可以得分，意味在愈來愈重要的ESG評分上，又可保住高分了。

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記者：陳韻妍