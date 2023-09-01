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【數據點睇】時隔一個月重回擴張區 財新8月製造業PMI升至51

股樓投資 12:05 2023/09/01

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財新於周五（9月1日）公布其編製的中國製造業採購經理指數（PMI）回升至51， 較7月上升1.8個百分點，這是事隔1個月後，該領先指標重返擴張區之上。而且，趨勢似乎亦跟官方製造業PMI吻合，國家統計局周四（8月31日）公布的製造業PMI連漲3個月至49.7。

【同場加映】溫股知新：內地出力谷 港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

從分項指數看，8月製造業供需均恢復擴張，製造業生產指數和新訂單指數反彈至榮枯綫以上。在市況改善、銷售回暖的拉動下，雖然部分企業因氣溫偏高而減少開工天數，但整體產量仍有增長。當月消費品類和投資品類制造業的產量和需求上升，中間品類產量大致持平。外需依然疲弱，8月新出口訂單指數在收縮區間小幅回升，三大品類出口需求均下滑。

另供求好轉帶動製造業就業情況明顯改善，8月就業指數六個月來首次升至擴張區間，且為2010年4月來最高。調查結果顯示，企業的擴張計劃支撐了當月用工回升，在三大品類中消費品用工好轉較為明顯。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月中國製造業景氣度改善，但內部需求不足和弱預期的問題或在更長時間形成負面循環，疊加外需的不確定性，經濟下行壓力恐不斷加大。當前，穩預期和增加居民收入仍是施策重點。內外部經濟環境形勢日趨複雜，相關支持政策的緊迫性和必要性進一步增加。

【同場加映】青姐話：恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

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責任編輯：林衛

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