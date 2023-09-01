【環球經濟】穆迪：全球經濟將放緩　列3大因素包括中國增長放緩

評級機構穆迪表示，由於通脹仍較預期棘手，全球經濟將放緩，但部分地區可能較有彈性。穆迪負責全球主權和次主權風險的董事總經理Marie Diron接受CNBC訪問時表示，經濟放緩可歸因於3個因素：利率持續走高、中國經濟增長放緩，以及金融系統壓力。

Diron認為，中國相對緩慢的經濟增長會對整個地區產生影響，「這是一個被下行風險所籠罩的前景。這可能會對違約率產生影響」。

不過，Diron提到，部分地區經濟增長或顯彈性，指出印度和印尼等市場的增長相對強勁，條件有利。印尼尤其有潛力利用該國豐富的自然資源，發展礦產加工下游產業，包括錫、鎳、鈷和鋁土礦，其中一些是生產電動車的重要原材料。

聯儲局過去一年半已將聯邦基金利率上調至介乎5.25至5.5厘，聯儲局主席鮑威爾上周五警告稱可能會進一步加息。Diron表示，已看到銀行在消化這一時期的高利率，這對一些銀行的利潤率產生一些積極影響，但也需要調整業務，才能繼續吸引存款。她認為，金融系統目前尚未完全顯現出來的壓力，可能在今年稍後至明年才浮現。

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編輯：胡學能