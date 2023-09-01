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【內房危機】碧桂園「16碧園05」如期付息？　外電：部分持有人收足利息款項、未提本金

股市 21:33 2023/09/01

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【內房危機】碧桂園據報再推遲「16碧園05」展期投票　死線為今晚10時

碧桂園 （02007） 能否如期支付到期39億元人民幣境內債券成中外焦點，路透社周五（9月1日）晚上報道，有碧桂園「16碧園05」債券持有人稱，已收到足額利息款項（interest payment），但報道未提及本金安排。

《路透》今日已引述兩位消息人士透露，碧桂園將其私募債「16碧園05」持有人會議的表決截止時間再推遲一日，至今晚（9月1日）10時。

報道引述得到的文件顯示，「16碧園05」第二次會議原本於昨晚10時截止投票，不過，公司表示「要讓債券持有人有充足時間去準備投票」，而推遲至今晚截止。當中有消息人士指，該決定乃是在昨晚投票結束前半小時才發布的。

「16碧園05」今年9月2日到期，發行量為58.3億元人民幣，最新餘額39.04億元人民幣，期限為7年，票面利率5.65厘。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

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編輯：姚卓然

港股 碧桂園（02007） 碧桂園 債券
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