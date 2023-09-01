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【國情點睇】人行下調外滙存準率 人民幣離岸價一度升穿7.24

股樓投資 11:37 2023/09/01

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中國人民銀行於周五（1日）宣布，自9月15日起，下調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，即外滙存款準備金率由6%下調至4%，以提升金融機構外滙資金運用能力。消息一出，人民幣滙價立即大彈，離岸價（CNH）一度升穿7.24關口。

【同場加映】溫股知新：內地出力谷 港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

資料顯示，外滙存款準備金是指金融機構按照規定將其吸收外滙存款的一定比例交存中國人民銀行的存款。外滙存款准備金率是指金融機構交存央行的外滙存款準備金與其吸收外滙存款的比率。而外匯存款準備金率下調，代表增加了市面上的美元流動性，有助於緩解人民幣滙率的貶值壓力。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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人民幣離岸價今早曾經抽升至7.2392，日內反彈400點，但及後升幅快速收窄，截至早上11時30分，離岸價跌回7.27水平，可謂曇花一現。

【同場加映】青姐話：恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

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責任編輯：林衛

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