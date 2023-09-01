新加坡總統投票開始 增一成半票站服務270萬選民

新加坡周五（1日）舉行總統大選投票，270萬選民會投票選出新加坡第9任總統。當局今次特別推出多項措施縮短投票輪候時間，包括增設一成半票站。

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今次選舉共有1,264個票站，分布在組屋底層、學校和民眾俱樂部等地點。票站於當地時間早上8點開放，並於同日晚上8點關閉。

3名候選人包括新加坡政府投資公司（GIC）前投資總監黃國松、前新加坡金融管理局（MAS）主席尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）及新加坡全國職工總會英康保險合作社總裁陳欽亮。

部分票站在開放前已現人龍，例如芽籠士乃社區俱樂部票站有80至100名選民排隊，部分長者可坐在椅子上輪候。有選民因為要上班特意於早上投票，輪候約一小時才順利投票。

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選舉局今次設立的票站數字，較3年前的1,097個多約15％。每個票站的平均投票人數也由3年前的2,400人，減少至今年的2,150人。

當局為縮短輪候時間，也在票站增加選民登記及發紙質選票的櫃檯，選舉職員數字也由3萬人增至3.6萬人。

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責任編輯：鄭錦玲