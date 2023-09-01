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【打風消息︱蘇拉】外賣平台Foodpanda、戶戶送停止服務 連銷超市百佳、惠康大部分正常營業（附暫停分店名單）
超強颱風蘇拉襲港，天文台現正懸掛8號西北烈風或暴風信號，外賣平台同樣宣布停止服務，直至天文台改發3號或以下時才恢復營運，故市民暫時不能叫外賣或網購買餸補糧，然而超級市場百佳及惠康同稱，9月1日早上大部分店舖正常營業。
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Foodpanda稱，八號熱帶氣旋警告信號現正懸掛，已暫停營運，送遞員不需要送遞（亦無需打卡上線），8號或更高颱風警告信號預計會維持到周六（2日）日間，將會於信號轉為三號或以下時才恢復營運，包括尖沙咀辦公室，所有送遞員（包括跨區送遞團隊），在颱風信號轉為3號或以下前，無需打卡上線。信號生效期間，送遞員評分不會受影響，詳細豁免時段將於稍後公
Deliveroo 稱，由於天氣不定，在9月1日0時已停止外送服務，直至另行通知。美團 （03690） KeeTa則稱，由於天文台已改發八號烈風或暴風信號，已即時暫停營運直至另行通知為止，組別表現內的六項指標將會從本周組別獎賞計算當中剔除，確實安排將會於天文台改掛較低颱風信號時盡快公布。
百佳：大部分店舖9.1早上正常營業
百佳公布，9月1日颱風期間店舖安排，大部分店舖於早上正常營業，繼續為大眾市民服務，但可能因惡劣天氣下店舖略會稍遲開門，不過，惡劣天氣期間送貨服務會暫停，店取易訂單將於8號颱風訊號懸掛期間暫停服務，預定送貨訂單會透過短訊通知新的送貨時間。百佳補充，以下店舖周五暫停營業，直至另行通知：
新界及離島區：
- 沙頭角邨 百佳
- 屯門帝濤灣浪琴軒 百佳
- 長洲東灣路分店百佳
- 馬灣 FUSION
- 赤鱲角國泰城EXPRESS
九龍區：
- 九龍灣展貿中心 百佳
- 土瓜灣昇御門FUSION
香港區：
- 薄扶林數碼港Mini FUSION
- 香港大學 百佳
- 金鐘統一中心FUSION
- 中環長江中心food le parc
- 澳門區：
- 濠尚商場 TASTE
- 金峰南岸百佳
惠康稱，大部分分店會繼續服務，直至正常關門時間，以下惠康分店會於八號颱風信號懸掛期間暫停服務。
- 中環金利大廈
- 般含道嘉威花園
- 山頂和福道
- 舂磡角
- 薄扶林美景臺
- 畢架山
- 葵涌華景山莊
- 青衣長青邨
- 大埔嘉豐花園
- 沙田水泉澳邨地下
- 大譚紅山半島
- 長洲新興街
- 坪洲
- 銀礦灣
- 西貢大廈
- 火炭
- 上水新豐路130號
- 觀塘電訊一代廣場
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責任編輯：李哲毅