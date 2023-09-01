▲ 【打風消息︱蘇拉】外賣平台Foodpanda、戶戶送停止服務 連銷超市百佳、惠康大部分正常營業（附暫停分店名單）

超強颱風蘇拉襲港，天文台現正懸掛8號西北烈風或暴風信號，外賣平台同樣宣布停止服務，直至天文台改發3號或以下時才恢復營運，故市民暫時不能叫外賣或網購買餸補糧，然而超級市場百佳及惠康同稱，9月1日早上大部分店舖正常營業。

Foodpanda稱，八號熱帶氣旋警告信號現正懸掛，已暫停營運，送遞員不需要送遞（亦無需打卡上線），8號或更高颱風警告信號預計會維持到周六（2日）日間，將會於信號轉為三號或以下時才恢復營運，包括尖沙咀辦公室，所有送遞員（包括跨區送遞團隊），在颱風信號轉為3號或以下前，無需打卡上線。信號生效期間，送遞員評分不會受影響，詳細豁免時段將於稍後公

Deliveroo 稱，由於天氣不定，在9月1日0時已停止外送服務，直至另行通知。美團 （03690） KeeTa則稱，由於天文台已改發八號烈風或暴風信號，已即時暫停營運直至另行通知為止，組別表現內的六項指標將會從本周組別獎賞計算當中剔除，確實安排將會於天文台改掛較低颱風信號時盡快公布。

百佳：大部分店舖9.1早上正常營業

百佳公布，9月1日颱風期間店舖安排，大部分店舖於早上正常營業，繼續為大眾市民服務，但可能因惡劣天氣下店舖略會稍遲開門，不過，惡劣天氣期間送貨服務會暫停，店取易訂單將於8號颱風訊號懸掛期間暫停服務，預定送貨訂單會透過短訊通知新的送貨時間。百佳補充，以下店舖周五暫停營業，直至另行通知：

新界及離島區：

沙頭角邨 百佳

屯門帝濤灣浪琴軒 百佳

長洲東灣路分店百佳

馬灣 FUSION

赤鱲角國泰城EXPRESS

九龍區：

九龍灣展貿中心 百佳

土瓜灣昇御門FUSION

香港區：

薄扶林數碼港Mini FUSION

香港大學 百佳

金鐘統一中心FUSION

中環長江中心food le parc

澳門區：

濠尚商場 TASTE

金峰南岸百佳

惠康稱，大部分分店會繼續服務，直至正常關門時間，以下惠康分店會於八號颱風信號懸掛期間暫停服務。

中環金利大廈

般含道嘉威花園

山頂和福道

舂磡角

薄扶林美景臺

畢架山

葵涌華景山莊

青衣長青邨

大埔嘉豐花園

沙田水泉澳邨地下

大譚紅山半島

長洲新興街

坪洲

銀礦灣

西貢大廈

火炭

上水新豐路130號

觀塘電訊一代廣場

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責任編輯：李哲毅