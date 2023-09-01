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增防禦性應對波動市  部署新興市場尋增長

宏觀解讀 10:00 2023/09/01

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近月美國通脹降溫速度勝市場預期，市場憧憬經濟軟着陸，對聯儲局9月暫停加息預期持續上升。然而，投資者亦不容忽視製造業日益疲弱，及信貸緊縮對經濟影響逐步浮現。部分已發展市場現超買訊號，投資者宜提升投資組合防守性，應對未來的波動市，並可考慮策略性配置新興市場資產，以穩中尋求潛在增長機會。

儘管美國整體通脹持續回落，就業市場依然穩固，潛在通脹壓力仍未紓解，意味聯儲局抑通脹任務尚未告終，高息環境將持續一段時間，為經濟增長構成壓力，富達預期信貸趨緊對經濟的影響將於未來數月開始浮現。事實上，歐洲經濟前景持續惡化，歐央行過度緊縮風險正在上升。目前市場對通脹受控的樂觀情緒，似乎已蓋過歐美經濟放緩的潛在風險，一旦美國通脹數據遜預期，或經濟狀況轉差，市況將變得波動。

從多元資產投資角度，即使已發展市場情緒相對樂觀，考量到企業盈利指標開始轉弱，且信貸緊縮影響即將浮現，未來數月投資市場充滿挑戰。現階段宜採取防禦性資產配置，減低投資組合內的股票及企業債券比重，並偏好更具防守性及更優質的股債資產。

對於提升組合持股的防禦度，基於高息環境、信貸收緊及經濟增長放緩將影響企業盈利表現，目前已發展市場估值雖然不算高，卻不足以在市場情緒轉向時提供緩衝，但仍可考慮歐美市場內受經濟週期影響較低的防守股，如健康護理股及消費必需品股，還可留意國際奢侈品牌股，近年國際奢侈品牌銷情媲美必需品，並未受環球經濟增長放緩影響，更可受惠於中國經濟復甦。至於美國資訊科技股，基本面正在轉弱，估值偏高。個別已發展市場方面，美股歷來往往於加息週期尾聲造好，直至經濟開始衰退，歐洲經濟增長正在減速，市場內佔比較重的工業和非必需消費品行業利潤或受擠壓，對歐股應持審慎態度。

鑑於歐美息口即將見頂，股債負相關性提升，面對已發展市場經濟衰退風險，債券可為投資組合提供一定抗跌保護。相對於企業債，富達較看好政府債，因經濟增長放緩下，違約風險較低，其中又以美國國債遠較日本國債吸引。至於企業債券，由於高收益債券息差或不足以彌補投資者所面對的風險，因此相對於高收益債券，富達偏好防守性較高的投資級別債券。

另一方面，也可考慮在投資組合加入具上升潛力資產，如新興市場資產，不僅可望抵銷下跌資產對投資組合整體回報的影響，更有望穩中尋求資本增值。股市方面，可留意個別新興市場機遇，如印尼及巴西，基於兩地經濟週期領先許多新興市場，又如韓國及台灣市場，將可受惠於半導體市場復甦。與此同時，與已發展市場相比，新興市場整體基本面較佳，經濟增長前景相對較好，通脹升幅趨緩，部分新興市場更已開始減息，投資者不妨留意新興市場債的投資機遇。

責任編輯：梁浩碩

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撰文 : 王陶沙 富達國際多元資產基金經理

欄名 : 基金睿智

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