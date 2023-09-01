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【恒大危機】恒大：7月底未清償到期債務2775億 未決訴訟案件涉及金額4377億

股樓投資 11:35 2023/09/01

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中國恒大（03333）公布，截至2023年7月末 ，恒大地產標的金額3,000萬元（人民幣，下同）以上未決訴訟案件數量共計1,931件，標的金額總額累計約4,377.43億元。

恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2,775.01億元。此外，截至2023年7月末，恒大地產逾期商票累計約2,075億元。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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截至2023年7月末，恒大地產通過股權轉讓、土地及在建工程轉讓、信託、代持等方式，已完成過戶的房地產項目共計70個。恒大地產新增164條被執行信息，新增被執行金額合計約126.47億元。

恒大地產作為被執行人被凍結的子公司及參股公司股權新增55筆 ，涉及金額合計約446.84億元。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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    記者：李兆明

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