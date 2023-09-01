【恒大危機】恒大：7月底未清償到期債務2775億 未決訴訟案件涉及金額4377億

中國恒大（03333）公布，截至2023年7月末 ，恒大地產標的金額3,000萬元（人民幣，下同）以上未決訴訟案件數量共計1,931件，標的金額總額累計約4,377.43億元。

恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2,775.01億元。此外，截至2023年7月末，恒大地產逾期商票累計約2,075億元。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

截至2023年7月末，恒大地產通過股權轉讓、土地及在建工程轉讓、信託、代持等方式，已完成過戶的房地產項目共計70個。恒大地產新增164條被執行信息，新增被執行金額合計約126.47億元。

恒大地產作為被執行人被凍結的子公司及參股公司股權新增55筆 ，涉及金額合計約446.84億元。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

同場加映：【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明