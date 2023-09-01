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特朗普涉選舉舞弊案拒認罪 審訊將全程直播

環球社會熱點 11:05 2023/09/01

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美國前總統特朗普（Donald Trump）周四（31日）拒絕就涉嫌選舉舞弊案認罪，表明不會在下周現身參與正式傳訊。佐治亞州富爾頓縣（Fulton）同日宣布，允許案件審訊過程全程直播及在電視播放。

佐治亞州控方冀快速審訊 集體處理特朗普選舉舞弊案 【下一頁】

富爾頓縣起訴特朗普在內等19人涉嫌在2020年大選中舞弊，特朗普代表律師薩多（Steven Sadow）周四提交文件，表示其當事人不承認控罪，並拒絕下周親身參與正式傳訊。

另一名特朗普代表律師魯賓（Bob Rubin）同日透露，已要求特朗普的案件與其他要求快速審訊的被告分割。魯賓指案件牽涉19名被告，案情存在不同方向，不同意集體快速審訊。

兩名消息人士亦表示，特朗普法律團隊正嘗試把案件轉移至聯邦法院審理。他們希望名為被告之一的前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）相同要求成功，讓特朗普亦能轉移案件。據悉，特朗普１法律團隊希望證明，案件不可在州分層面被檢控。

特朗普揚言若重返白宮 必「監禁」政敵 【下一頁】

富爾頓縣高等法院法官麥卡菲（Scott McAfee）周四表示，將盡量確保案件所有聽證會及未來審訊可以在縣的影音平台Youtube頻道上播放。

麥卡菲同時表明，將會允許新聞及媒體在法庭內架設攝影機，全程直播案件處理過程。周四現身的各被告代表律師未有提出反對。

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責任編輯：吳漢培

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