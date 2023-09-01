【Bitcoin】美國SEC推遲7比特幣現貨ETF審核決定　比特幣跌4.4%

▲ 【虛擬資產】美國SEC推遲7比特幣ETF審核決定 比特幣跌4.4%

美國證交會（SEC）周四（31日）宣布，推遲對貝萊德（BlackRock）、WisdomTree、Invesco Galaxy、富達Wise Origin、VanEck、Bitwise和Valkyrie Digital等申請人提交的所有現貨比特幣（Bitcoin）ETF申請的審核決定，預計將於10月中旬或更遲才公布決定。

比特幣向下，過去24小時跌4.38%，報26,011美元。

聯邦上訴法院周二（29日）裁定 SEC拒絕灰度 Grayscale Investments 提供現貨比特幣 ETF 申請屬錯誤的，華盛頓哥倫比亞特區上訴法院三名法官組成的小組表示，監管機構在拒絕灰度產品時未能充分解釋其理由。

據SEC 最新發布文件指，貝萊德 iShares、富達Wise Origin、VanEck 、WisdomTree 、Invesco Galaxy ETF 的審核決定截止日期將延長至 10 月 17 日；Valkyrie則為10月19日、Bitwise 為10月16日。

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編輯：李哲毅