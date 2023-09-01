▲ 【新世界系】周大福企業推翻全購新創建要約建議 決定維持新創建上市地位

新世界 （00017） 鄭裕彤家族私人持有的周大福企業全購新創建 （00659） 事件有最新發展，新創建最新公告，周大福企業有意於新創建要約結束後，維持新創建於聯交所主板的上市地位，且其不擬利用公司法項下任何強制收購權力。

周大福企業：確保新創建公眾持股合乎規定

倘新創建於要約結束後，新創建的公眾持股量低於25%，周大福企業將採取適當行動確保新創建會維持足夠的公眾持股量，以符合上市規則下的適用規定。

新創建於6月底公布，接獲鄭裕彤家族私人持有的周大福企業全購股份的要求，擬以每股9.15元，收購尚未實益持有的新創建股份，最多涉資逾350億元。根據當時的公告指，若新創建小股東（約35.35%）同意以9.15元向周大福企業出售持股，令周大福企業最終持有的新創建股份不少於90%，周大福企業將會強制要收購餘下新創建股份，新創建將撤銷上市地位。

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編輯：陳韻妍