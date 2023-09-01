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【新世界系】周大福企業推翻全購新創建要約建議　決定維持新創建上市地位

股市 10:43 2023/09/01

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【新世界系】周大福企業推翻全購新創建要約建議　決定維持新創建上市地位

新世界 （00017） 鄭裕彤家族私人持有的周大福企業全購新創建 （00659） 事件有最新發展，新創建最新公告，周大福企業有意於新創建要約結束後，維持新創建於聯交所主板的上市地位，且其不擬利用公司法項下任何強制收購權力。

周大福企業：確保新創建公眾持股合乎規定

倘新創建於要約結束後，新創建的公眾持股量低於25%，周大福企業將採取適當行動確保新創建會維持足夠的公眾持股量，以符合上市規則下的適用規定。

新創建於6月底公布，接獲鄭裕彤家族私人持有的周大福企業全購股份的要求，擬以每股9.15元，收購尚未實益持有的新創建股份，最多涉資逾350億元。根據當時的公告指，若新創建小股東（約35.35%）同意以9.15元向周大福企業出售持股，令周大福企業最終持有的新創建股份不少於90%，周大福企業將會強制要收購餘下新創建股份，新創建將撤銷上市地位。

相關文章：【新世界系】周大福企業最多355億全購新創建、新世界擬派特別息　新世界升一成後急回、新創建大升11%

相關文章：【拆局│新世界系】揭周大福企業親自出手兩大原因　全購新創建實際金額少於355億元

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ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

編輯：陳韻妍

港股 新世界發展（00017） 新創建集團（00659） 周大福 鄭裕彤 新世界
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