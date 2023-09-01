  • 27°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 11:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打風消息︱蘇拉】中電：颱風或致供電不穩及停電　將盡力維持可靠供電

Hot Talk 10:36 2023/09/01

分享：

分享：

【打風消息︱蘇拉】中電：颱風或致供電不穩及停電　將盡力維持可靠供電

中電（00002）表示，由於預料超強颱風蘇拉會進一步迫近本港，將密切監察風暴可能對供電系統造成的影響，並採取相關措施盡力維持可靠供電。

中電表示，會致力維持供電系統安全運作，減低對供電網絡的影響，惟惡劣天氣有機會引致電壓驟降、供電不穩、或停電的情況，對客戶可能構成不便。

公司提醒公眾人士，如發現戶外電線斷落或電線杆倒塌，請立刻致電中華電力24小時緊急服務熱線 2728 8333。由於該些電線可能仍然帶電，切勿觸摸或試圖將其移離。在風暴期間，如遇上停電事故，客戶可致電24小時緊急服務熱線 2728 8333， 或填寫中華電力的「網上停電通報表格」。

此外，公司建議需要使用維生儀器的客戶，請於停電期間聯絡就近醫院或致電999緊急熱線求助，以便獲得合適的支援。 若出現廣泛地區停電，中華電力將安排優先復電予提供公共服務的機構，如醫院、鐵路、機場、廣播機構及電訊機構等。

如惡劣天氣引致電壓驟降，客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況，部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機和冷氣機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

相關文章:

【打風消息︱蘇拉】天文台掛8號波　黃昏前後評估是否需發9號或10號風球　港股料全日停市　中小學及幼稚園停課（不斷更新）

【打風消息︱蘇拉】港鐵8號風球有限度服務、港鐵巴士暫停　9號或10號風球哪些路段停駛？

【打風消息｜蘇拉】打風返工放工途中遇意外保險有無得賠？玻璃窗受損是否受保？　保聯解答各類保險注意事項

編輯:姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
交通事故 家電 電力 中電 天氣 颱風
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新世界系】周大福企業推翻全購新創建要約建議　決定維持新創建上市地位

下一篇文章

【打風消息︱蘇拉】港鐵8號風球有限度服務、港鐵巴士暫停　9號或10號風球哪些路段停駛？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【許家印在哪兒？】內媒傳恒大許家印身處廣州　不可隨意見外人　簽字難度增
【許家印在哪兒？】內媒傳恒大許家印身處廣州　不可隨意見外人　簽字難度增
【恒指夜期+ADR】夜期收市升43點　美團ADR高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升43點　美團ADR高港1%（不斷更新）
【打風改機票】國泰航空：除CX840外　取消明午2時至周六上午10時期間所有出入香港航班
【打風改機票】國泰航空：除CX840外　取消明午2時至周六上午10時期間所有出入香港航班
【李嘉誠現身】95歲李嘉誠坐電動輪椅現身慈山寺　偕周凱旋一同誠心禮佛
【李嘉誠現身】95歲李嘉誠坐電動輪椅現身慈山寺　偕周凱旋一同誠心禮佛
【美股收市】緊縮政策影響浮現 道指倒跌168點 納指靠穩
【美股收市】緊縮政策影響浮現 道指倒跌168點 納指靠穩
【打風消息︱蘇拉】天文台掛8號波　黃昏前後評估是否需發9號或10號風球　港股料全日停市　中小學及幼稚園停課（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台掛8號波　黃昏前後評估是否需發9號或10號風球　港股料全日停市　中小學及幼稚園停課（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款