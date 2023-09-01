▲ 【打風消息︱蘇拉】中電：颱風或致供電不穩及停電 將盡力維持可靠供電

中電（00002）表示，由於預料超強颱風蘇拉會進一步迫近本港，將密切監察風暴可能對供電系統造成的影響，並採取相關措施盡力維持可靠供電。

中電表示，會致力維持供電系統安全運作，減低對供電網絡的影響，惟惡劣天氣有機會引致電壓驟降、供電不穩、或停電的情況，對客戶可能構成不便。

公司提醒公眾人士，如發現戶外電線斷落或電線杆倒塌，請立刻致電中華電力24小時緊急服務熱線 2728 8333。由於該些電線可能仍然帶電，切勿觸摸或試圖將其移離。在風暴期間，如遇上停電事故，客戶可致電24小時緊急服務熱線 2728 8333， 或填寫中華電力的「網上停電通報表格」。

此外，公司建議需要使用維生儀器的客戶，請於停電期間聯絡就近醫院或致電999緊急熱線求助，以便獲得合適的支援。 若出現廣泛地區停電，中華電力將安排優先復電予提供公共服務的機構，如醫院、鐵路、機場、廣播機構及電訊機構等。

如惡劣天氣引致電壓驟降，客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況，部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機和冷氣機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。

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編輯:姚卓然