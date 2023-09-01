貝殼第二季經調整淨利潤達23.73億元人民幣 首度派發特別息並擴大回購計劃

居住產業數字化服務平台貝殼（02423）第二季業績繼續保持盈利，歸屬於公司普通股股東的經調整淨利潤為23.73億元（人民幣，下同），而2022年同期為經調整淨虧損6.22億元。上半年內地房地產市場整體較去年同期有所恢復，貝殼持續加強對服務者的支持、有效推行降本增效，新興業務快速推進，把握市場恢復的機遇，財務表現超越市場預期。

除了業績上的亮點，貝殼宣佈首次派發特別現金股息每股普通股0.057美元，總額大約為2億美元，資金將由公司盈餘現金支付。同時，貝殼將擴大現有股份回購計劃，由10億美元增至20億美元，並延長有效期至2024年8月31日。過去一年，貝殼累計回購金額約6.05億美元，累計回購近4,100萬股美國存託股份（ADS），佔2022年公司回購項目啟動前已發行總股本比例約3.24%，且已經全部註銷。

貝殼聯合創始人、董事會主席、首席執行官彭永東表示：「今天，我們正處於行業發展軌跡切換之際，『住得好』替代『買到房』成為需求的第一位。未來的主要矛盾是消費者期盼更美好的居住，而行業品質產品和服務供應不足。我們將戰略升級為『一體三翼』，並作出相應的組織配套調整，在更廣泛的居住領域，推動產業的供給側升級，提供好產品、好服務，讓消費者『安居』，助服務者『樂業』，共築更美好的居住。」

貝殼執行董事、首席財務官徐濤指出：「我們核心業務的盈利能力持續而穩定，新興業務也迅速成長突破。我們堅實的現金儲備和穩健的財務管理使我們能夠積極地推進股東回報計劃，與志同道合、陪伴公司穿越波動的投資者共享發展的紅利。展望未來，我們將嚴守風險底線，在保持健康的資產負債表和現金流的基礎上，持續強化資本配置效率，聚焦業務增長關鍵引擎，實現有機、可持續的增長。」

第二季房地產市場逐步回歸常態化運行，上半年市場整體呈現企穩之勢。第二季貝殼淨收入為195億元，按年增長41.4%，而總交易額（GTV）按年提升22.1%至7,806億元。整體上半年來看，公司GTV達1.75萬億元，按年增長43.0%，淨收入為398億元，按年增加51.0%。

貝殼的資產負債表依然穩健，截至2023年6月30日，現金及現金等價物、限制性現金和短期投資合計608億元。貝殼始終堅持嚴格的回款管理，建立了對消費者、服務者、開發商都更安全的營運環境。第二季度，貝殼新房應收賬款周轉天數縮短至僅52天，較去年同期縮短了56天，創上市以來新低，由開發商提前墊付的「預付佣」佔總佣金的比例按年大幅提升至53%。

貝殼的核心業務盈利能力持續而穩定。儘管新房市場復蘇節奏相對滯後，受惠目標市場穩定發展、對新房業務生態治理的堅定投入以及開發商預付佣的「快佣」模式等帶動，貝殼新房業務季度GTV達2,950億元，按年提高32.4%；該業務淨收入為87億元，按年增加30.4%。第二季，存量房業務GTV達到4,565億元，按年增長16.0%；該業務淨收入為64億元，按年提升15.9%，貢獻利潤率維持在45.6%的高位，按年提升了8.9個百分點。

在多個促進家裝家居行業發展的政府政策引領下，家居消費迎來更廣闊的發展空間。第二季，貝殼家裝家居業務收入超過26億元，在可比較基礎下按年升91%。2月以來，家裝家居業務連續5個月的單月合同額突破10億元。在主要城市，貝殼家裝家居業務開始進入正循環，獲客和轉化、交付、數據化、產品、供應鏈等各種能力的堅定投入逐步有所收成。在北京，第二季貝殼家裝業務完成合同額超過6億元，連續兩個月的單月合同額達2億元，經營利潤連續4個月破千萬；季內，杭州合同額亦突破5億元。針對新房團隊裝修戶，一站式品質裝修服務「貝殼團裝」在天津推出，成為精裝市場新選擇。

貝殼於7月份進行「一體三翼」戰略升級，組建了經紀、家裝、惠居和貝好家四條事業線，旨在以更具品質和以用戶需求為中心的產品及服務，幫消費者「安居」，助服務者「樂業」。第二季度，包括家裝家居和貝殼租房在內的非房產交易服務業務按年增速顯著，相關收入佔比首次突破20%。

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