  • 27°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 11:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【X新功能】繼續模仿微信？　馬斯克：X將引入語音及視像通話功能

科技 10:35 2023/09/01

分享：

分享：

馬斯克未有透露是否只有付費訂閱Blue 的用戶，才可以使用語音及視像通話功能。（法新社）

馬斯克（Elon Musk）自收購社交平台「X」（前稱Twitter）後，多次稱讚微信具有出色的界面和功能，更表示要仿傚微信，將X打造成「超級應用程式」。馬斯克日前宣布，將會為X引入「語音及視像通話功能」選項，惟目前並不確定具體的上線時間。

【視像會議】Zoom推「Production Studio」功能　助企業自訂線上活動

馬斯克表示，即將在X引入的語音及視像通話功能，能對應iOS、Android裝置使用，同時也能在PC或Mac平台使用。此外，使用該功能時，也無需事先綁定任何電話號碼，讓用戶能隨時透過網絡與X上的聯絡人聯繫。

不過，馬斯克則未有透露是否只有付費訂閱Blue 的用戶，才可以使用語音及視像通話功能。

【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容

Threads測試「關鍵字搜尋」功能

除X外，Threads也正加快完善其功能，朱克伯格（Mark Zuckerberg）宣布將會為Threads加入「關鍵字搜尋」功能，現時正於澳洲和新西蘭地區進行測試，短期內會把該功能更廣泛地推廣到至其他英語地區。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】e-banner拓B2C市場 個性化產品1張都印

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google發布會】Google揭盅　秋季發布會10月5日舉行
2023/08/31
【Google發布會】Google揭盅　秋季發布會10月5日舉行
【AI模型】阿聯酋進軍生成式AI市場　推阿拉伯語AI模型
2023/08/31
【AI模型】阿聯酋進軍生成式AI市場　推阿拉伯語AI模型
【Google AI工具】Google 擴展AI搜尋功能　日本及印度地區開放使用
2023/08/31
【Google AI工具】Google 擴展AI搜尋功能　日本及印度地區開放使用
【AI把關】《決勝時刻》遊戲引入AI工具　助審核玩家語音內容
2023/08/31
【AI把關】《決勝時刻》遊戲引入AI工具　助審核玩家語音內容

你可能感興趣

【Google發布會】Google揭盅　秋季發布會10月5日舉行
10:54 2023/08/31
【Google發布會】Google揭盅　秋季發布會10月5日舉行
【AI模型】阿聯酋進軍生成式AI市場　推阿拉伯語AI模型
12:05 2023/08/31
【AI模型】阿聯酋進軍生成式AI市場　推阿拉伯語AI模型
【Google AI工具】Google 擴展AI搜尋功能　日本及印度地區開放使用
14:00 2023/08/31
【Google AI工具】Google 擴展AI搜尋功能　日本及印度地區開放使用
雲端 網絡保安 手機Apps 科技產品 微信 iOS 馬斯克 朱克伯格 新西蘭 澳洲

下一篇文章

【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Google AI工具】Google 擴展AI搜尋功能　日本及印度地區開放使用
【Google AI工具】Google 擴展AI搜尋功能　日本及印度地區開放使用
【視像會議】Zoom推「Production Studio」功能　助企業自訂線上活動
【視像會議】Zoom推「Production Studio」功能　助企業自訂線上活動
【Google發布會】Google揭盅　秋季發布會10月5日舉行
【Google發布會】Google揭盅　秋季發布會10月5日舉行
【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容
【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容
【AI模型】阿聯酋進軍生成式AI市場　推阿拉伯語AI模型
【AI模型】阿聯酋進軍生成式AI市場　推阿拉伯語AI模型
【數碼轉型】科技園夥彼樂科創合辦API會議　逾40位專家作技術及應用分享
【數碼轉型】科技園夥彼樂科創合辦API會議　逾40位專家作技術及應用分享
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款