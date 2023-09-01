【X新功能】繼續模仿微信？　馬斯克：X將引入語音及視像通話功能

▲ 馬斯克未有透露是否只有付費訂閱Blue 的用戶，才可以使用語音及視像通話功能。（法新社）

馬斯克（Elon Musk）自收購社交平台「X」（前稱Twitter）後，多次稱讚微信具有出色的界面和功能，更表示要仿傚微信，將X打造成「超級應用程式」。馬斯克日前宣布，將會為X引入「語音及視像通話功能」選項，惟目前並不確定具體的上線時間。

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馬斯克表示，即將在X引入的語音及視像通話功能，能對應iOS、Android裝置使用，同時也能在PC或Mac平台使用。此外，使用該功能時，也無需事先綁定任何電話號碼，讓用戶能隨時透過網絡與X上的聯絡人聯繫。

不過，馬斯克則未有透露是否只有付費訂閱Blue 的用戶，才可以使用語音及視像通話功能。

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Threads測試「關鍵字搜尋」功能

除X外，Threads也正加快完善其功能，朱克伯格（Mark Zuckerberg）宣布將會為Threads加入「關鍵字搜尋」功能，現時正於澳洲和新西蘭地區進行測試，短期內會把該功能更廣泛地推廣到至其他英語地區。

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責任編輯：陳卓賢