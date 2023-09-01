【DELL】戴爾受惠人工智能熱潮、調高全年收入及盈利預測　股價盤後急升8%

▲ 【DELL】戴爾受惠人工智能熱潮、調高全年收入及盈利預測

戴爾Dell（美：DELL）調高全年收入及盈利預測，主要由於電腦硬件及伺服器需求回穩，以及受惠於人工智能（AI）熱潮，刺激股價盤後急升8%。

戴爾預期，第三季收入介乎225至235億美元，勝市場預期，每股盈利料介乎1.35至1.55美元。全年方面，戴爾預期收入介乎895億至915億美元，每股盈利介乎6.1至6.5美元。

科技產品開支低迷的情況已告終

戴爾次季收入按年下跌13%至229億美元，經調整盈利升1%至20億美元，經營溢利跌8%至12億美元。戴爾上季業績勝預期，亦反映科技產品開支低迷的情況已告終，而基於大型科技公司對AI投資不斷增加，將會帶動戴爾生產的PowerEdge伺服器及與Nvidia（美：NVDA）合作的生成式AI設計的需求。

戴爾營運總監Jeff Clarke指，AI對集團產品組合需求來說，是一個長期推動力。

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編輯：陳韻妍